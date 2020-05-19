 

Более трети чилийских сенаторов ушли на карантин

19.05.2020, 10:30, Новости дня

Около половины из 50 членов Сената Чили, а также два министра, были помещены в карантин после контакта с коллегами, зараженными новым коронавирусом, сообщили в понедельник официальные источники.

Министр финансов Игнасио Брионес и глава администрации Фелипе Вард написали в Твиттере, что их тесты оказались отрицательными, но они будут в карантине до проведения второго теста.

Брионес сообщил, что он сдал тест в пятницу из-за «регулярных контактов» с инфицированным сенатором Хорхе Писарро из комитета Сената по финансам, после чего ушел на «профилактический карантин».

В конце прошлой недели около 20 законодателей изолировались после встреч с Писарро и еще одним инфицированным сенатором Рабиндранатом Кинтеросом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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