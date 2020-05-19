Бывший фигурант “московского дела” Егор Жуков пожаловался на политическое преследование в ЕСПЧ

19.05.2020, 10:25, Новости дня

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, осужденный на три года условно по “московскому делу” за призывы к экстремизму, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на политическое преследование. Об этом пишут “Ведомости” со ссылкой на руководителя международной практики правозащитной группы “Агора” Кирилла Коротеева.

В жалобе Жуков доказывает, что его уголовное преследование и приговор были политически мотивированными – он был наказан за легитимные высказывания с критикой действующей власти.

Жуков считает, что приговор стал актом устрашения, и просит ЕСПЧ признать это нарушением статьи 18 европейской Конвенции, которая запрещает применение существующих ограничений прав и свобод для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. Студент ВШЭ также считает, что судом был нарушен принцип равенства сторон во время рассмотрения дела и его личное право на свободу выражения мнения.

ЕСПЧ достаточно редко применяет 18-ю статью Конвенции, отмечают в “Агоре”. До сих пор жертвами политического преследования в Страсбурге признаны только бывший медиамагнат Владимир Гусинский и оппозиционер Алексей Навальный. Однако правозащитники считают, что жалоба Жукова это как раз такой случай. “Одной из важных целей преследования Жукова было сделать невозможным его участие в избирательной кампании в Мосгордуму”, – заявил Коротеев. Жуков был членом штаба оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова, которому отказали в регистрации.

Егора Жукова арестовали после акции протеста 27 июля в Москве по обвинению в “массовых беспорядках”. В сентябре это обвинение сняли, на активиста завели дело за публичные призывы к экстремизму из-за нескольких роликов на ютубе, которые, по утверждению властей, содержали призывы к экстремизму. Жуков обвинения отвергал и называл свое преследование политически мотивированным. 6 декабря Кунцевский суд Москвы назначил ему 3 года условно с лишением права заниматься администрированием сайтов на 2 года. Мосгорсуд оставил приговор без изменения.