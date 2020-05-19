Делирий, ПТСР, депрессия и тревожность – описаны психические нарушения при коронавирусах

19.05.2020, 10:10, Разное

После COVID-19 у людей могут чаще встречаться некоторые долгосрочные психические расстройства, включая депрессию и тревожность. Во время острого периода болезни у пациентов могут развиваться спутанность сознания, психическое возбуждение и делирий (помрачнение сознания с нарушением поведения, иногда сопровождающееся галлюцинациями).

Ученые обобщили все имеющиеся данные о психических изменениях, которые связаны с SARS-CoV-2 и другими тяжелыми коронавирусными инфекциями в статье, опубликованной в журнале The Lancet Psychiatry. Авторы проанализировали 72 исследования, которые были посвящены COVID-19, тяжелому острому респираторному синдрому (ТОРС), ближневосточному респираторному синдрому (БВРС).

У пациентов с COVID-19 при тяжелом течении болезни довольно часто встречались признаки психического возбуждения, спутанности сознания, делирия. Например, изменения сознания встречались у 17 из 82 смертельно больных пациентов палат интенсивной терапии, которые были включены в рассмотренные исследования.

Согласно имеющейся информации, после ТОРС и БВРС у пациентов, выписавшихся из стационаров, был повышен риск развития утомляемости, тревожности, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Количество информации о пациентах после COVID-19 сейчас крайне ограничено, а качество исследований, включавших пациентов, которые перенесли ТОРС и БВРС, ученые назвали преимущественно низким. Кроме того, полностью отсутствует информация о возможных психических изменениях у людей, переболевших бессимптомно. Эти ограничения не позволяют сегодня дать более подробную картину психических проблем, связанных с коронавирусными инфекциями.

В комментарии, который сопровождал это исследование, Индрис Соммер (Iris Sommer), ведущий автор работы, отметила, что данные предыдущих вспышек коронавирусных инфекций полезны, но они могут неточно предсказывать распространенность психических нарушений при COVID-19. Вместе с тем эта информация важна для психиатрического сообщества, которое должно быть готово лечить большое количество пациентов с делирием, ПТСР, депрессией и тревожностью на фоне COVID-19.

Ученые добавили, что как инфицированные, так и неинфицированные люди могут страдать от психических проблем в результате травматического опыта во время пандемии. К этим проблемам могут относиться стресс у работников здравоохранения, страх безработицы и финансовых трудностей, социальная изоляция.