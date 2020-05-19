Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения

19.05.2020, 10:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает 26 Ияра – День спасения и освобождения.

«Как и День Великой Победы, День спасения и освобождения – дань памяти беспримерному подвигу солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления», – передает ТАСС текст поздравления.

Президент отметил, что с каждым годом 26 Ияра объединяет все больше представителей еврейских общин и служит патриотическому воспитанию молодежи, а в этом юбилейном году «праздник наполнен особым духовным смыслом».

«Убежден, что и мы, и будущие поколения должны бережно хранить историческую правду о минувшей войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии», – подчеркнул глава государства, выразив признательность ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла.

Иудейский праздник День спасения и освобождения (Йом Шихрур ве-Ацала), посвященный победе над фашизмом, отмечается во многих странах мира. По еврейскому лунно-солнечному календарю он приходится на 26 ияра, так как на это число выпало 9 мая 1945 года.