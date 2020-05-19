 

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

19.05.2020, 10:07, Новости дня

МЧС РФ направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Это делается в рамках поручения президента Владимира Путина. 

Как сообщает ТАСС, автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись из Ростова-на-Дону и Ногинска. Всего в работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники. Дезинфицировать будут больницы, образовательные учреждения, объекты социального обслуживания, транспортную инфраструктуру. Кроме того, в Дагестане действует пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут выехать из России.

Накануне о сложной ситуации в Дагестане доложили президенту РФ Владимиру Путину. По последним данным, в регионе зарегистрировано 3 460 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 1 807 человек выздоровели, умерли 29 человек. Кроме того, по словам регионального министра здравоохранения, от внебольничной пневмонии в Дагестане скончались 657 человек, в том числе 40 медиков.

Президент поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики. Кроме того, в Дагестан дополнительно отправят тест-системы для диагностики, финансы, материальную поддержку и кадры. "Нужно решить этот вопрос максимально быстро", — поставил задачу президент России.



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