 

Английская премьер-лига рискует остаться без зрителей и на следующий сезон

19.05.2020, 10:07, Новости дня

Медицинский советник английской премьер-лиги по футболу Марк Жилетт заявил, что допуск болельщиков на стадионы может быть запрещен из-за пандемии коронавируса не только в нынешнем сезоне, но в следующем.

"Ситуация совершенно очевидна — ничего в плане здравоохранения не изменится в течение ближайших 6-12 месяцев, — цитирует медика Daily Mail. — Важно, чтобы люди осознавали, что им придется столкнуться с этими изменениями".

Напомним, что на данный момент чемпионат Англии по футболу прерван, как и большинство спортивных мероприятий в мире. Турнир "замер" после 29 туров. Лидером за девять раундов до окончания АПЛ является "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя на 25 очков.



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