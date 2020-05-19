 

Человечество глупеет из-за инновационных технологий

19.05.2020, 9:53, Разное

Международные учёные в ходе ряда исследований резюмировали, что современное человечество глупеет по причине инновационных технологий. Хотя ранее утверждалось, что в течение длительного исторического периода человеческий интеллект развивался.
По заключениям экспертов, динамичное развитие высоких технологий имеет обратную сторону медали: уровень интеллектуального развития (IQ) людей также с невероятной скоростью снижается, то есть, современный человек становится глупее, а это чревато полной деградацией. Учёные рассказали, что рост IQ населения планеты фиксировался полвека назад, а вот на сегодняшний день появилась обратная динамика. Так, в Норвегии было проведено масштабное исследование среди 730 тысяч местных жителей, результаты анализа не обрадовали специалистов: каждые 10 лет средний показатель IQ снижался на 7 пунктов. Если ситуация не изменится, то уровень интеллектуального развития населения страны уменьшится со 130 до 69.

Исследователи отмечают, что интеллект человека напрямую зависит от экологии, быта и условий труда, а также от негативных новостей. К примеру, горе или потеря работы также могут негативно отразиться на умственных способностях. Психологи уверяют, что деградации можно избежать, применяя комплексные меры: путём выхода из экологических проблем, а также уделив внимание здоровому образу жизни и питанию.



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