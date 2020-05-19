Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца

19.05.2020, 9:53, Новости дня

Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца Абдулманапа Нурмагомедова был выявлен коронавирус. Также он призвал жителей Дагестана соблюдать требования врачей и отметить праздник Ураза-Байрам дома.

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Много людей заболело, очень много людей умерло», – сообщил Нурмагомедов в Instagram.

Он добавил, что среди его родственников более 20 человек попали в реанимацию из-за коронавируса. Нурмагомедов также подтвердил, что коронавирус выявлен у его отца.

«Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию. Сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжелое положение», – отметил он.

Чемпион UFC призвал жителей Дагестана соблюдать самоизоляцию и отмечать праздник Ураза-Байрам дома, не ходить в гости и не принимать гостей.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 18 Май 2020 в 11:53 PDT

Нурмагомедова-старшего госпитализировали в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, позже он сдал тест на коронавирус и был переведен в столичную больницу.

Сейчас Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии и недавно вышел из комы. Сообщалось, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.