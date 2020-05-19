 

Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца

19.05.2020, 9:53, Новости дня

Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца Абдулманапа Нурмагомедова был выявлен коронавирус. Также он призвал жителей Дагестана соблюдать требования врачей и отметить праздник Ураза-Байрам дома.

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Много людей заболело, очень много людей умерло», – сообщил Нурмагомедов в Instagram. 

Он добавил, что среди его родственников более 20 человек попали в реанимацию из-за коронавируса. Нурмагомедов также подтвердил, что коронавирус выявлен у его отца.

«Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию. Сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжелое положение», – отметил он. 

Чемпион UFC призвал жителей Дагестана соблюдать самоизоляцию и отмечать праздник Ураза-Байрам дома, не ходить в гости и не принимать гостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 18 Май 2020 в 11:53 PDT

Нурмагомедова-старшего госпитализировали в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, позже он сдал тест на коронавирус и был переведен в столичную больницу.

Сейчас Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии и недавно вышел из комы. Сообщалось, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Тинькова в США

17.05 / Еврокубки доиграют в августе – президент УЕФА

23.04 / Макфарланд – Трамп разрешил ВМС стрелять по иранским кораблям — и это блестящий ход

22.04 / Видео: Словарь коронавируса: главные термины

16.05 / Ученые рассказали, к чему может привести изменение климата

04.05 / Парасюк: Я Булатову говорил: “Ты под линейку ухо резал?”

16.05 / Футболист “Локомотива” Фарфан стал первым игроком в РПЛ, заразившимся COVID-19

16.04 / VOAэкспресс 15 апреля 2020

04.04 / Голикова разъяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

12.04 / Коронавирус меняет традиции: Вербное воскресенье и Пасха в Москве пройдут по-новому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска