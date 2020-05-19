Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

19.05.2020, 9:53, Новости дня

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) в Башкирии Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Она станет главврачом уфимской поликлиники №38. РКБ возглавит главврач клиники Башкирского медуниверситета, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля.