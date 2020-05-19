Ученые: На Марсе жидкая грязь оставляет похожие на лавовые потоки следы

19.05.2020, 9:53, Разное

Ученые заявили, что им удалось установить причину возникновения на поверхности Марса структур, похожих на застывшие лавовые потоки. По словам планетологов из Норвегии, Великобритании, Чехии, Франции и Германии, появляются они в результате грязевого осадочного вулканизма, статья об этом была опубликована в Nature Geoscience.

В своем исследовании эксперты воспользовались камерой, способной моделировать атмосферу Марса, она имеет низкое давление и отрицательную температуру. Затем планетологи проследили за потоками грязи. Оказалось, что ведут они себя иначе, чем на Земле.

Из-за низкого давления жидкая грязь на Марсе начинает кипеть и испаряться, поэтому она более походит на лавовые потоки, например, «пахоэхоэ», имеющие волнистую структуру. Грязь постоянно выходит из мерзлой марсианской коры, куда жидкость могла попасть в результате наводнений в прошлом. Аналогичный осадочный вулканизм, по мнению ученых, присутствует и на планете Церера, но там его источником является подземный океан.