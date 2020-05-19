 

Ученые: На Марсе жидкая грязь оставляет похожие на лавовые потоки следы

19.05.2020, 9:53, Разное

Ученые заявили, что им удалось установить причину возникновения на поверхности Марса структур, похожих на застывшие лавовые потоки. По словам планетологов из Норвегии, Великобритании, Чехии, Франции и Германии, появляются они в результате грязевого осадочного вулканизма, статья об этом была опубликована в Nature Geoscience.
В своем исследовании эксперты воспользовались камерой, способной моделировать атмосферу Марса, она имеет низкое давление и отрицательную температуру. Затем планетологи проследили за потоками грязи. Оказалось, что ведут они себя иначе, чем на Земле.

Из-за низкого давления жидкая грязь на Марсе начинает кипеть и испаряться, поэтому она более походит на лавовые потоки, например, «пахоэхоэ», имеющие волнистую структуру. Грязь постоянно выходит из мерзлой марсианской коры, куда жидкость могла попасть в результате наводнений в прошлом. Аналогичный осадочный вулканизм, по мнению ученых, присутствует и на планете Церера, но там его источником является подземный океан.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Мнение: “Подвиг Севастополя”

11.05 / Мнение: Ошибка на учениях

13.04 / «Всё в порядке»: Эммануил Виторган сообщил о результатах своего теста на коронавирус

02.04 / Впервые за 12 лет: Линдси Лохан анонсировала новую песню Back to Me

03.04 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон обрушилась с критикой на интернет: “Это место похоже на канализацию”

16.05 / Личное: Спастись от урода – он её начал насиловать

12.04 / «Выход есть. Главное — приложить усилия»

04.05 / Компания Oppo начала обновлять свои смартфоны до Android 10 и в России

05.05 / Приматы и рукокрылые лучше остальных переносят алкоголь

29.04 / На самоизоляции Мадонна помыла пол в откровенном платье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска