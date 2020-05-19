 

В РФ разработаны пять шагов по сокращению сроков строительства

19.05.2020, 9:53, Новости дня

Министерством строительства и ЖКХ были разработаны пять мероприятий по снижению административных процедур в строительстве и сокращению сроков реализации проектов, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Волков.

Волков сообщил, что на данный момент «можно выделить пять основных направлений, пять шагов, сделав которые, можно получить серьезное продвижение вперед в части скорости строительства без серьезных рисков удорожания, безопасности или управляемости в градостроительной деятельности», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что эти шаги касаются рабочей документации, экспертного и проектного сопровождения, территориального планирования, типового проектирования, технического нормирования и особого регулирования для чрезвычайных ситуаций.

В частности, возможность строить и сдавать объекты по рабочей документации вместе с гибким механизмом внесения изменений в проект без остановки стройки позволит дополнительно сэкономить не только до шести месяцев в крупных проектах, но и гибко управлять стоимостью, экономя средства.

Также планируется упростить порядок внесения изменений в схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки и внедрить использование проектов повторного применения, рассказал замминистра.

Волков сообщил также, что предполагаются изменения касаемо чрезвычайных ситуаций, чтобы все процессы, включая проектирование и строительство, осуществлялись параллельно.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от «хрипов» и «примазавшихся» в строительной документации.



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