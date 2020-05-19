 

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

19.05.2020, 9:48, Новости дня

В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.

На видео, опубликованном в группе «ЧП Канск», видно, как в небе проносится яркая вспышка, а затем вблизи земли гаснет.

По словам очевидцев, яркий светящийся объект было видно сразу в нескольких районах на юге края. Кроме того, после этого послышался сильный хлопок. Местные жители предполагают, что метеорит приземлился в тайге.

Ранее камера автомобильного регистратора одного из автолюбителей запечатлела, как в небе над Хорватией произошел взрыв метеорита. 



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