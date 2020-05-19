Лекарство Трампа от коронавируса признали опасным для здоровья

19.05.2020, 9:45, Разное

В ходе комплексного исследования влияния гидроксихлорохина на организм врачи наблюдали за 150 пациентами из 16 больниц. Всех их разделили на две группы, одну из которых лечили стандартными методами, а второй добавили в список принимаемых веществ противомалярийный препарат.

Существенной разницы между двумя группами специалисты не обнаружили. При этом, как рассказали эксперты, гидроксихлорохин хоть и не помогает пациентам с легкой и средней формой коронавируса, способен спровоцировать у человека осложнения.

Речь не идет о серьезных проблемах со здоровьем. Однако некоторые пациенты, принимавшие это лекарство от коронавируса, стали жаловаться на диарею.

Напомним, противомалярийный препарат в качестве лекарства от коронавируса принимает и президент США Дональд Трамп. В целом, американские врачи рассказывают, что прописывают заболевшим гидроксихлорохин вкупе с другими препаратами.

Шанхайские медики отмечают, что пока не было опубликовано ни одной научной статьи, в которой бы раскрывалась эффективность этого вещества в качестве лекарства от коронавируса. Сам Дональд Трамп, тем временем заявляет, что ежедневно принимает по таблетке этого препарата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT