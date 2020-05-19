 

Компания Mercedes анонсирует обновленные купе и кабриолет E-Class

19.05.2020, 9:42, Новости дня

Немецкий автогигант Mercedes продемонстрировал первые фотографии обновленных версий Coupe и Cabrio E-Класса.

Выход автомобилей на широкую публику пройдет лишь после того, как покажут универсал и седан. Разработчики скрывают техническую начинку автомобилей, стремясь сохранить интерес к продукции вплоть до презентации. Вместе с тем немецкий кабриолет станет более безопасным и надежным, что подтверждает наличие передовых технологий.

Кроме того, улучшенном исполнении автомобиль получит гибридную установку с 3-литровым двигателем и мощностью 429 л.с. Особое внимание здесь также было уделено вопросу интерьера, который имеет дорогие материалы отделки, а также улучшенный мультимедийный комплекс. Предполагается, что выход моделей состоится в течение месяца.



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