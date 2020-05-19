 

Бренд Changan выводит на рынок кроссовер Uni-T

19.05.2020, 9:42, Новости дня

Китайский бренд Changan объявил о выходе в свободную продажу на внутреннем рынке нового паркетника Uni-T.

Уже с 20 мая станет возможным оформить предварительный заказ на кроссовер. Приобрести модель можно по цене от 120 тысяч юаней. В настоящее время у китайских дилеров уже появились образцы кроссовера для ознакомления будущих покупателей. В продажу автомобиль выйдет в пяти разных оттенках и двух стилях оформления.

Известно, что под капотом автомобиля используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 180 л.с. Кроме того, автомобиль оснащается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Покупателям позже также будет предложена версия с 2-литровым турбированным агрегатом, но его мощность не сообщается.



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