 

Причастность экс-президента Атамбаева к убийству спецназовца признали в Киргизии

19.05.2020, 9:30, Новости дня

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев причастен к убийству бойца спецподразделения «Альфа» государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, сообщила генеральная прокуратура страны.

«В ходе следствия были проведены необходимые следственные мероприятия, в частности допросы лиц, признанных потерпевшими по делу, осмотры места происшествия, следственный эксперимент, назначены судебно- медицинские, биологические, медико-криминалистические и баллистические экспертизы. Изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность Атамбаева и Каната Сагымбаева (телохранитель экс-президента) к убийству Усенбека Ниязбекова (погибший сотрудник «Альфы») и покушению на убийство других потерпевших», – передает ТАСС сообщение генпрокуратуры Киргизии.

Как отмечает главный надзорный орган республики, экспертиза доказала, что остатки пули на бронежилете и одежде погибшего свидетельствуют о том, что «выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД (винтовка), принадлежащей Атамбаеву».

Ниязбеков был убит в августе прошлого года во время штурма резиденции бывшего главы киргизского государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокаты Атамбаева ставят под сомнение официальную версию о том, что боец «Альфы» погиб от пули, выпущенной со стороны защитников бывшего президента.

Напомним, в декабре Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Атамбаев  был задержан 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после спецоперации, в ходе которой происходили столкновения силовиков с его сторонниками. В настоящее время Атамбаев арестован. 



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