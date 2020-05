Мнение: Как магический реалист написал жутчайший портрет Дориана Грея

19.05.2020, 9:18, Разное

Портрет Дориана Грея в кинематографе: ошибки (часть 2)

Вчера мы начали изучать вопрос, насколько ошибаются кинематографисты в реквизите, создавая свои экранизации романа Оскара Уайльда. Сегодня мы продолжаем: поговорим о знаменитой голливудской киноленте, Айвене Олбрайте, а также попробуем представить, пригодятся ли тут прерафаэлиты, импрессионисты и передвижники.

Мы остановились на венгерской экранизации 1918 года. Затем очень долго, несмотря на популярность книги, ее не трогали: не до изящных денди было в Великую Депрессию. Наконец, в 1945 году в США появился фильм, который многими считается лучшей экранизацией романа (хотя там безбожно преписали многое, например, Сивилла не шекспировская актриса, а певица варьете).

Американский фильм 1945 года (imdb)

(наконец хоть какой-то фильм, который доступен для просмотра в сети!)

Это было первое обращение к английской классике почти за тридцать лет, и американские боссы немного нервничали. Для сборов был необходим пиар. Попробовали провернуть тот же трюк, что и с поисками идеальной Скарлетт: кастинг на всю страну. Но куда неженке Дориану до народной героини… На роль предлагали Роберта Тейлора, Грегори Пека (отказ, потому что слишком американец), Монтгомери Клиффа (отказ, потому что уже слишком стар). Грета Гарбо жутко хотела сыграть эту роль (эх, если б Мейерхольд сумел эмигрировать в Голливуд, мир бы закачался…), но боссы перепугались такого эпатажа.

В результате роль досталась юноше по имени Херд Хэтфилд, который, дествительно, дико смазлив. И интеллекта в лице, как и говорил о персонаже сэр Генри, не много: «Интеллект сам по себе уже есть вид преувеличения, и он нарушает гармонию всякого лица. Как только человек начинает думать, у него лицо превращается в один сплошной нос, или лоб, или что-нибудь такое же ужасное. (…) Ваш таинственный юный приятель, имени которого вы не сказали мне, но чей портрет меня прямо восхищает, наверное, не мыслит никогда. Я в этом совершенно уверен. Он – безмозглое, прелестное создание, и его надлежало бы всегда иметь здесь зимой, когда нет цветов, на которые можно смотреть, и летом, когда чувствуешь потребность охладить свои мысли».

Сивиллу сыграла юная Анджела Лэнзберри



Тогда пиарщики, молодцы, придумали другой подход. Возможно, инициатором был режиссер А. Левин, большой интеллектуал.

Впервые для создания реквизита к экранизации этого романа был приглашен настоящий большой художник.

Вернее, целых два больших художника.

27 марта 1944 года в журнале LIFE вышло несколько разворотов, посвященных этой истории. В статье рассказывалось, что студия Metro-Goldwyn-Mayer заплатила целых 75 тыс. долларов! Двум известным американским художникам-близнецам! Одного зовут Мэлвин Олбрайт, другого Айвен Олбрайт. (Фамилия известная, потому что Мадлен Олбрайт станет невесткой второго).

Вот их автопортреты, напечатанные в журнале: Айвен в итоге стал более прославленным живописцем, потому что писал более странно, экспрессивно, в стиле "магического реализма".

Как говорили, он умел "писать ход времени". Очевидно, именно поэтому его пригласили для создания реквизита. А брата так, в нагрузку взяли, для пиара.

Вот некоторые картины Айвена Олбрайта, написанные просто так, не для кино.

"Женщина", 1928 (МоМА)



The Hole in the Wall Gang (or the Wild Bunch), 1950-51

(я так понимаю, посмертный портрет этой легендарной банды)



В журнале было написано, что близнецы перебрались в Калифорнию для работы над реквизитом 4 месяца назад, и вот процесс идет. Была напечатана фотография их за работой. Сохранились и другие кадры этой съемки.

Мэлвин, как более "психически здоровый", писал молодого Дориана.

Айвен писал ужасный портрет Дориана в старости.

Вот декорация, в которой позировал молодой Дориан (и с которой писал Мэлвин Олбрайт).

А вот она после того, как Айвен Олбрайт специально полил ее кислотой, чтобы состарить. С толком подходил к работе, вдумчиво!

Рядом с мольбертами вы можете разглядеть еще человеческие фигуры, но это не живые натуры, а восковые модели, которые были сделаны для того, чтобы "позировать" близнецам.

В заметке рассказывалось, что братья поездили по местным психиатрическим больницам, чтобы представить себе лицо старого Дориана.

Это фотография манекена-натурщика.



Портрет молодого Дориана, написанный Мэлвином, я нашла только в чб варианте. Где он сейчас, неизвестно.

Он не очень хороший, действительно. И даже не особо похож на актера Х.Хэтфилда. Я подозреваю, что и картина, и фотосъемки были сделаны, когда исполнитель еще не был окончательно утвержден.

В кинофильме в итоге мелькает только рисунок головы того же самого непохожего скуластого человека.

От этой работы Мэлвина авторы фильма отказались. Для съемок был написан другой портрет, совершенно другим художником (и Life об этом уже не писал, потому что история не такая красивая, как с близнецами). Это был португальский живописец Энрике Медина (Henrique Medina, 1901-1988), который в ту пору хорошо работал в Калифорнии, украшая своими портретами маслом особняки богачей, частные и университетские библиотеки и т.п.

Портрет кисти Медины, снятый в кино, выглядит вот так:

Как вы видите, он почти соответствует уже озвученным ранее условиям задачи: в полный рост, на фоне интерьера. Хорошо и похоже написано лицо.

Сам фильм черно-белый, но когда Дориан впервые видит свой портрет, этот кадр расцвечен вручную. И это производит действительно впечатление чуда.

Претензии у меня, конечно же, есть:

а) к костюму — это не мода 1865-1872 годов, которые мы высчитали логически. Фильм, однако, начинается с титра, что дело происходит в 1886 году (то есть, они сдвинули время действия на 20 лет, ибо в 1883-1887 годах в книге как раз наступает развязка). Мода тут вообще первых десятилетий ХХ века скорее.

б) Стилистика портрета вполне уместна — это такой гладкий салонный портрет, без особой индивидуальности автора. Соответствует ли этот стиль описанию в книге? Нет, но об этом ниже. Хронологически он тоже не точен.

в) Внешность Дориана, но тут претензии не к живописцу.

Чему же соответствует стилистически "почерк" художника Медины? Это глянцевый салонный портрет, каких создавали много в конце 19 – 1-й пол. 20 века. Они хорошо покупались, потому что были одновременно и реалистичными, и "красивыми". При этом индивидуальности художника в них не чувствовалось. По стилю автора не опознаешь. К какому времени относится "почерк" художника? Не к 19 веку, это стиль парадного портрета после 1900 года уже. Но для неподготовленного зрителя разница не ощутима. А для Голливуда так вообще необыкновенная точность.

Пример нейтрального салонного портрета 20 века: картина Герберта Джеймса Ганна (1893–1964): Портрет Кристофера Таура 9-го (1949 год).



Судьба картины Медины, в отличие от ее предшественника, известна. Она осталась имуществом студии. В 1970 году реквизит MGM распродавали на аукционах, и она ушла с молотка за сумму в 25 тыс. долларов. Указывают, что она будто бы оказалась у актера, который для нее и позировал как раз. В 1997 году она была продана на аукционе за 17 тысяч анонимному покупателю. И, наконец, при распродаже на Кристис в 2015 году коллекции известного арт-дилера по имени Robert Hatfield Ellsworth, который приходился родственником данному актеру, она появилась опять и поставила рекорд — 149 тыс. долларов (для такого ординарного автора; цена тут за сопутствующие обстоятельства больше). Кто купил, неизвестно, но на следующий год в нью-йоркской Swiss Gallery была выставлена инсталляция художницы Cindy Sherman (род. 1954) под названием "Portrait of Hurd Hatfield as Dorian Gray" and "The Evil Twin". Судя по всему, картина маслом тут — именно искомый подлинник.

Инсталляция в Swiss gallery

Search ResultsWeb results Пишут, что для фильма было написано 4 картины всего. Я долго думала, что за четвертая, потом дошло. Медина, очевидно, сделал еще одну идентичную, и в нее по мере "ухудшения" Дориана на ранней стадии вносились добавления — морщины и т.п. А вот куда делась эта "испорченная" копия — непонятно, м.б. еще всплывет.

Гораздо поразительней портрет старого Дориана, созданный для фильма Айвеном Олбрайтом.

Она действительно ужасна. И отражает совершенные Дорианом преступления.

Долго в нее вглядываться невозможно, начинает подташнивать.

Но какое при этом внимание к деталям — окровавленные перчатки, одна из которых падает со стола… Говорят, даже инициалы жертв Дориана где-то здесь есть.

Только кошка остается неизменной (а по сценарию это египетская кошка-богиня, и возможно, именно она ответственна за сбычу страшного желания, ибо сценарий американский, и им нужны мыслительные подпорки).

Картина эта, судя по всему, несмотря на выплаченный гонорар, не осталась у MGM, ее забрал автор. По крайней мере, сразу же после выхода фильма он начал таскать ее по всяким американским выставкам, где она пользовалась большим успехом. А в 1977 году Олбрайт подарил кучу своих картин, включая эту, Художественному институту Чикаго, где она до сих пор экспонируется. (Жалко, что салонный портрет кисти Медины болтается где-то; вот бы их воссоединить, было бы круто). Сколько бы стоила такая картина на аукционе — неизвестно, открытых продаж Олбрайта практически нет.

Оценка американскому фильму: "отлично" — за креативный подход и готовность потратить деньги на нормальных авторов и консультантов, "суперотлично" — за портрет старого, "хорошо с плюсом" за портрет молодого. Итого просто отлично.

***

Про стиль живописи, очевидно, придется поговорить отдельным постом, ибо и так длинно.

В качестве бонуса — вот вам фотографии Бози, любовника Оскара Уайльда, который и погубил его. (Иногда говорят, что он был прототипом Дориана: это не так, с Бози (лордом Альфредом Дугласом) писатель познакомился в 1891 году, когда первый вариант книги уже был опубликован.

Вот он в 1903 году. (Чтобы вообразить это в красках, вспомните, что его сыграл в биопике Уайльда молодой Джуд Лоу, и это было очень удачно по цветопередаче).



А вот его же фотография в 1940-х годах (источник NPG).



Бози очень любил судиться. После смерти Уайльда постоянно портил жизнь его истинному другу Робби Россу (фактически спасшему литературное наследие писателя), судился с ним, делал так, чтобы его вызывали свидетелем по разным другим делам. А в 1923 году он опубликовал заметку о нашем мальчике (зачеркнуто) об Уинстоне Черчилле. Что тот в 1917 году, когда был военным министром, чего-то там сфальсифицировал. Корона подала на лорда Альфреда Дугласа в суд за клевету. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Которая была очень суровой (не давали матрас, представляете!) и, как он утверждал, подорвала его здоровьюшко. Умер он в 1945 году, 74-летним. До его кончины печатать внятные исследовании о трагическом конце Уайльда было сложно, пожилой юноша налетал аки коршун с исками о клевете.

Премьера голливудского "Портрета Дориана Грея" прошла 1 марта 1945 года в Нью-Йорке (в Англии, подозреваю, в тот период голливудских премьер не было из-за плохой погоды). 20 марта того же года Бози скончался. Такое вот совпадение.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ