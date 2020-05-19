Жителям Нижегородской области разрешили гулять на расстоянии 1 км от дома

19.05.2020, 9:16, Новости дня

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по два часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Никитин сообщил в Instagram, что 18 мая «коэффициент распространения инфекции первые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней, потому он «подписал Указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений».

Отмечается, что в регионе темп роста случаев коронавируса еще выше среднероссийского, потому в Нижегородской области полностью сохраняется самоизоляция.

«Но увеличиваем радиус и продолжительности прогулок (до 1 км от места жительства и два часа в сутки), могут открыться объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 (квадратных) метров (без примерки!), разрешаются пробежки и занятия спортом до двух часов в день в спортивной экипировке, в компании не более двух человек и при соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров», – сообщил Никитин.

Также по решению муниципалитетов можно открыть детсады.

Салонам красоты в Нижегородской области разрешили в виде исключения работать на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу с условием установки видеокамер для контроля соблюдения противоэпидемических требований: наличия у сотрудников необходимых средств защиты, соблюдения безопасного расстояния между клиентами, дезинфекции помещений.

«Для этого на совещании с представителями отрасли договорились создать рабочую группу из них самих, которая будет определять требования к порядку работы. Штрафовать на этапе пилотирования не будем. При определенном количестве нарушений будем временно приостанавливать работу», – добавил Никитин.

Он подчеркнул, что принял решение субсидировать 100% затрат (но не более 8 тыс. рублей на видеокамеру) тем, кто решится начать работать по новым правилам до 25 мая.

«Кроме того, решил сохранить региональную поддержку на время работы в период этих ограничений. Очень хотелось бы надеяться, что степень возмущения представителей бьюти-индустрии нашей заботой о безопасности после совещания и этих решений несколько снизится», – написал Никитин.

Напомним, переход к первому этапу снятия ограничений происходит по решению региональных властей, но при соответствии трем критериям: высокий охват тестированием, доля свободных больничных коек не менее 50% и коэффициент распространения инфекции не более 1,0.

Нижегородская область занимает четвертое место по количеству вирус-положительных пациентов в России. На территории региона зафиксированы 6 тыс. 692 случая заражения коронавирусной инфекцией. 43 человек умерли. 1 тыс. 415 излечившихся пациентов выписаны из больницы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки, к которым привыкли россияне, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, а кинотеатры откроются только после снятия всех ограничений.

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