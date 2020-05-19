 

Мэра сахалинского города задержали за браконьерство

19.05.2020, 9:16, Новости дня

На Сахалине задержали за браконьерство мэра города Оха Сергея Гусева, сообщили местные СМИ.

Как передает РИА «Сахалин-Курилы» со ссылкой на министерство экологии региона, инспекторы остановили лодку чиновника в охотничьих угодьях Охинского городского округа, в районе залива Байкал. При осмотре были обнаружены 12 гусей и 45 уток, из которых 19 являлись самками.

«По факту незаконного отстрела самок уток и превышения суточной нормы добычи пернатой дичи в отношении данных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии Сергей Прохоренко.

Отмечается, что ранее Гусев привлекался в ответственности за похожее нарушение и был лишен права охотиться на один год.

Напомним, ранее четверо чиновников Министерства охраны природы республики Саха (Якутия) лишились должностей за незаконную охоту на изюбря.



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