 

В Украине – 260 новых инфицированных коронавирусом. Это самый низкий показатель с начала апреля

19.05.2020, 9:15, Новости дня

В Украине за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 260 человек, сообщил утром 19 мая Совет национальной безопасности и обороны.

Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине с начала апреля: до этого меньше было только 8 апреля – 224. 

В общем коронавирус уже подтвержден у 18 876 украинцев.

За последних 24 часа от инфекции скончалось 13 человек, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 548.

От коронавирусной болезни уже вылечилось 5632 больных (+356 за сутки). 12 696 человек еще продолжают болеть (за сутки их количество уменьшилось на 109).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,8 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 318,5 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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