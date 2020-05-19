 

Минтруд пообещал снизить уровень бедности в два раза к 2024 году

19.05.2020, 9:09, Разное

У Минтруда РФ имеются все необходимые инструменты для снижения уровня бедности к 2024 году. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, допустивший двукратное сокращение количества неимущих граждан России.
Еще в 2018 году российский президент Владимир Путин поручил Минтруду снизить уровень бедности с 13,3% до 6,6%. С 2019 года аналитики министерства пытались установить причины, приводящие к бедности населения в 21 регионе России. Результаты проверки показали, что у Минтруда имеются инструменты, с помощью которых удастся снизить уровень бедности, отметил Котяков.

Министр труда убежден в том, что с этой проблемой, приводящей к увеличению разрыва между бедными и богатыми, необходимо бороться, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сегодня рынок труда испытывает кардинальные изменения, экономика и граждане РФ находятся в затруднительном положении, поэтому требуется поддерживать как государство, так и его население, пишет сетевой ресурс «НьюИнформ».



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