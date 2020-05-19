Судьи Мосгорсуда заразились коронавирусом

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19.05.2020, 9:08, Новости дня

Двое судей и два сотрудника Мосгорсуда заболели коронавирусом, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Случаи заражения выявлены у двух судей и двух сотрудников аппарата. Они не в больнице, а лечатся дома и находятся на самоизоляции», – передает РИА «Новости» слова Солоповой.

Она отметила, что все случаи выявили во время майских праздников.

«В здании суда регулярно проводят дезинфекцию», – добавила пресс-секретарь.

За последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе, «из них 3 тыс. 577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни». При этом выписано по выздоровлению 2 тыс. 836 человек.Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 2 тыс. 722 человека.

17 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 709 человек. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 783. В РФ проведено свыше 7,1 млн тестов на коронавирус.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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