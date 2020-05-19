 

Женщина-инвалид снова получила штраф за нарушение самоизоляции в Москве

19.05.2020, 9:08, Новости дня

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая прикована к постели и почти год не выходит из дома, снова получила штраф за нарушение режима самоизоляции.

«Друзья, ликование было преждевременным <…> После извинений главконтроля прилетело «письмо счастья» от госуслуг поздно вечером 18 мая: ОПЛАТИТЕ ШТРАФ», – отметила профессор на своей странице в Facebook.  

Женщина заявила, что штраф не аннулировали. По ее мнению, необходимо отменить все штрафы в Москве, выписанные с использованием распознавания лиц и «запретить приложение соцмониторинга как зловредное».

Ранее сообщалось, что прокуратуры Москвы проводит проверку сообщений о том, что женщину-инвалида, прикованную к кровати, Ирину Карабулатову оштрафовали за нарушение самоизоляции.

Министр правительства столицы Евгений Данчиков сообщал, что штраф был аннулирован. 



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