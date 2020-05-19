В США продолжают видеть жутких «Бледных Ползунов»

19.05.2020, 9:07, Разное

Существо под названием "Бледный Ползун" (Pale Crawler) или "Рейк" все чаще появляется в историях о наблюдении странных живых объектов жителями США. Этими историями заполнены все американские паранормальные форумы и конечно же портал Reddit тоже забит ими под завязку.

Можно сказать, что даже НЛО сейчас видят намного реже, чем этих "ползунов". Что это за феномен? Неужели это просто вид массовой истерии, когда игра воображения заставляет людей видеть определенный объект?

Или эти очевидцы все выдумали? Если так, то какой в этом смысл, ведь за подобную историю сейчас не получишь много лайков и комментариев (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). И все равно сообщения о наблюдении "бледного ползуна" появляются с завидной регулярность. Может эти люди и в самом деле видели нечто сверхъестественное?

"Бледными ползунами" называют человекоподобных существ, передвигающихся на четвереньках и похожих на уродливых и очень худых людей. Одежды на них как правило нет, как и признаков пола, и появляются они обычно так же внезапно, как и пропадают.

Чаще всего "ползунов" видят в пригородных районах или в пустошах рядом с дорогами. Весомая часть сообщения утверждает о том, как этот "ползун" перебирался через дорогу перед автомобилем очевидца. В связи с этим критики уверяют, что очевидцы всего-лишь встретили большое семейство опоссумов.

Встреча на поле, где проходило сражение

Я живу на восточном побережье в центральной части Вирджинии, округ Ганновер. У нашей семьи есть земельный участок размером в 10 акров с полями и лесами, где более ста лет назад проходило одно из сражений Гражданской войны, а именно битва при Матадекин крик.

И я и мои друзья регулярно видели в этих местах призрачных солдат, а рядом с моим домом наблюдались аномальные явления. Иногда мы с друзьями разбиваем лагерь где-нибудь на поле или в лесу и этот рассказ будет об одном таком случае.

Когда мы разбиваем лагерь в лесу, то берем с собой ружья и патроны, но редко заряжаем их, это скорее для отпугивания нежелательных гостей. Вот и в тот раз в апреле 2020 года мы поехали в такой лагерь и сидели вечером у костра, болтая и попивая кофе.

Было примерно 23:30, когда я и один из друзей пошли прогуляться неподалеку в полной темноте. Мы не взяли с собой фонариков и просто стояли у края поля, где было хорошо видно звезды. С собой у меня было ружье и несколько патронов.

Мы негромко разговаривали, а потом вдруг услышали рядом негромкий шум, словно что-то шло по траве, наступая на сухие ветки. Мы насторожились, но не испугались, однако спустя пару мгновений я заметила то, что издавало этот шум и тут же с вскриком "Вот дерьмо!" молниеносно зарядила свое ружье и нацелила его на этот объект. Было темно, но даже в темноте я смогла рассмотреть ЭТО.

Это было нечто светлое, бледное и крупное, что двигалось на четвереньках, переползая с дороги на возвышенность. Оно не казалось особо страшным, но выглядело очень странным. Его тело в движении подергивалось как голова курицы и было очень тонким. Когда я лучше его рассмотрела, я пояснила об этом другу, а потом мы закричали другим нашим двум приятелям, чтобы они подошли сюда.

Когда существо приблизилось к нам, мы все разом вскрикнули, правда скорее не от страха, а от неприязни и ощущения чего-то непонятного. Существо скрылось за деревом и остановилось, после чего несколько раз высунуло голову из-за ствола. Потом оно попыталось ползти в нашу сторону, но снова вернулось за дерево и так было несколько раз.

Оно двигалось медленно, но резкими движениями. Мы наблюдали его примерно две минуты, после чего оно пропало и больше мы его не видели. Я предположила, что оно скрылось в глубине леса. Наши два друга, которые подошли позже и видели существо меньше времени, чем мы, предположили, что это какой-то особо осторожный охотник. Поэтому я вытащила пули из ружья и мы все ушли к лагерю.

Но на следующий день мы снова вернулись в это место и нашли необычные следы на гнилых листьях и почве там, где это существо двигалось. Один из моих друзей считается хорошим следопытом и он не мог сказать, что за существо оставило эти следы. Мы пошли по ним в лес, но далеко не прошли, потому что потеряли следы. К слову, в лесу мы нашли валяющийся на листьях обглоданный череп козы без туловища.

Рычащий ползун

Летом 2008 года мы жили в кемпинге, где изготовляли разные товары, которые потом продавали на расположенном рядом блошином рынке в Хантингтоне, Западная Вирджиния. Однажды ночью в июле мне было так жарко, что я вышел из нашего фургона наружу и заметил там своего племянника. Он тоже не мог заснуть из-за жары и сидел там со своим телефоном.

Мы решили прогуляться в направлении блошиного рынка, мы прошли вдоль длинного здания и присели на бетонную плиту. Фонарь на вершине здания хорошо освещал всю эту область. Впереди нас было открытое поле, за которым начинался лес. Рядом с деревьями стоял большой рекламный щит, который был ярко освещен, но все остальное там было в полной темноте.

И вот мы сидели на плите и болтали, когда я вдруг заметил нечто двигающееся и белое, оно находилось рядом с деревьями на краю поля. Я показал на него племяннику, но он тоже никак не мог разглядеть, что там такое.

Потом это существо стало выходить на поле, оно двигалось словно ползком и держалось близко к земле. Когда оно добралось до освещенной зоны, оно на миг затормозило и посмотрело в нашу сторону. Потом оно резко прыгнуло, одним движением перемахнув через освещенный участок и его длинное белое тело можно было хорошо рассмотреть за это мгновение.

Это было худым, тонким и бело-серым. После прыжка оно оказалось совсем неподалеку от нас и потом стало медленно приближаться. Мы же, все лучше рассматривая это существо, сидели на своем месте застывшие от страха и неожиданности.

Когда оно подошли совсем близко, я мог увидеть его очень подробно. В длину оно было около 160 см, но выглядело болезненно истощенным. Все его тело было голым и безволосым, даже на голове не было волос. Кожа была очень бледной. Существо двигалось сгорбленно, так что спина его выпирала вверх, а его задние ноги были повернуты "коленями" назад, то есть как лапы животного.

Руки его при этом были похожи на человеческие, только тоже очень худыми, длинными, а на тонких длинных пальцах были когти. На его лице выделялись большие черные миндалевидные глаза, уши были очень маленькими и почти не заметными, рот был полуоткрыт и в нем были заметны острые зубы. Губы были почти незаметными. Нос был так сильно вздернут вверх, что напоминал нос летучей мыши, при этом он был почти плоский.

Существо медленно подкрадывалось к световому участку, в котором мы сидели. Оно смотрело на нас и издавало тихий рычащий звук. Помимо этого звука я слышал лишь как сердце бешено колотится в моей груди. Существо присело и стало смотреть на нас, наклоняя голову из стороны в сторону, словно раздумывая, что ему теперь делать.

Внезапно он вскинул вверх свои тощие руки и прыгнул в световой круг, издавая еще более громкие рычащие звуки. Я тут же вскочил на ноги и поднял кулаки, словно приготовился к драке. Но драки не было, существо повернуло назад и кинулось бежать через поле. Потом мы слышали как оно шуршит среди деревьев.

Монстр на дороге

Я работаю фельдшером в сельской местности штата Вирджиния, то есть мне приходится часто ездить по лесным или горным дорогам. Это произошло летом 2016 года.

Однажды ночью в 2 или 3 часа мне поступил вызов и я поехала по адресу. Мы ездили по этой дороге много раз и мы с напарником просто слушали в дороге музыку. Но когда мы сделали очередной поворот, я заметила то, что до сих пор вызывает у меня мурашки.

Это существо сидело на траве у обочины дороги сильно пригнувшись, сгорбившись, оно было очень бледным, совсем белым, и первым делом я отчетливо заметила его очень длинные руки и ноги. Неестественно длинные и худые. И пальцы на его руках и ногах были одинаково длинными.

Если бы оно встало вертикально, оно было бы ростом с высокого человека, при этом я никак не могла рассмотреть его лицо, потому что оно смотрело куда-то вбок. От вида этого существа у меня случился шок, я не могла сказать ни слова, даже чтобы показать на него своему напарнику. Я просто повернулась к напарнику и он по выражению моего лица понял, что там что-то страшное.

Мы успели проехать с пару десятков метров от того места, где я видела это существо, когда мы решили развернуться и рассмотреть его лучше. Но когда мы подъехали туда, там уже никого не было. Выходить из машины я не осмелилась, но мой напарник вышел и фонарем осветил в разные стороны. Там тоже ничего не было.

Это существо напомнило мне бледного безглазого монстра из фильма "Лабиринт Пана", но оно было таким тощим. что можно было разглядеть каждую косточку в его теле. Я видела это существо всего 2-3 секунды.

Выходящее из норы

Я до сих пор не могу найти слов, чтобы объяснить насколько ОНО страшное, прежде всего потому, что оно было полностью НЕчеловеческим и это точно не было животное.

Оно появляется каждую ночь за домом моих друзей, что неподалеку от моего дома, и началось это прошлой осенью. Наши дома находятся в северной Флориде, рядом с Вакуллой, в сельской местности. У дома моих друзей есть пышные заросли дикого бамбука, они растут на развалинах старого дома.

Сначала на этом месте мы заметили большой холмик из земли, сломанного бамбука и обломков этого дома. Потом этот холм стал становиться все больше и шире, а потом под ним мы заметили несколько прорытых нор. А потом из одной такой норы стало по ночам вылезать нечто и оно такое страшное, что собаки моих друзей, которых держали на заднем дворе, приходят в ужас и начинают проситься, чтобы их впустили в дом.

Эти существа или существо выкопали так много нор, что вся земля рядом с этим домом выглядит неустойчивой, словно в любой момент ты можешь провалиться вниз. Мои друзья рассказывали, что слышат звуки, идущие из-под пола их кухни

То, что мы лично видели, было бледной и тонкой фигурой, у которой были странные конечности. Оно двигалось быстро и почти неуловимо, можно было заметить лишь свечение его желтых глаз. Я не знаю, что нам делать, никто из нас не осмеливается подойти в этому холму поближе и осмотреть его".