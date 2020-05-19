Древние индийцы знали о вирусах? В аюрведическом тексте заметили очень странное описание

19.05.2020, 9:07, Разное

То, что древние индийские предания, легенды и тексты нередко содержат в себе очень необычные описания, исследователям было известно давно.

К примеру там можно найти сведения о "виманах" – искусственно созданном летающем транспорте, на котором передвигались Боги. А в Ригведе рассказывается о чудесной колеснице: "Рожденная без коней, без поводьев, достойная хвалы трехколесная колесница объезжает пространство". "Быстрее мысли двигалась колесница, как птица в небе, поднимаясь к Солнцу и Луне и опускаясь на Землю с громким ревом…"

Там же в Ригведе можно найти вычисление скорости света: "С глубоким почтением поклоняюсь солнцу, которое преодолевает расстояние в 2002 йоджаны за половину нимеши". Йоджана – это мера длины, нимеша – единица измерения времени. Если перевести йоджаны и нимеши в современную систему исчислений, то получится скорость света в 300 000 километров в секунду (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В индийских ведах можно найти доказательства удивительного познания древних в области геометрии, арифметике, алгебре, астрономии, бинарной системе исчисления, медицине, оружии, архитектуре и многого другого. И все это было написано тысячи лет назад!

Недавно в древнем индийском документе, было найдено еще одно невероятное описание. Об этом сообщает "India Today". Возраст первых аюрведических текстов исследователи указывают приблизительно в 5 тысяч лет.

Похоже, что древние индийцы уже тысячи лет назад отлично понимали, что такое инфекция и что ее вызывают крошечные вещества (вирусы). Они даже сделали их описание и по внешнему виду описанный ими вирус очень похож на печально известный коронавирус.

Это открытие было обнаружено специалистом по индийской народной медицине доктором Смита Нарам, которая является основателем аюрведической клиники Аюкшакти. При изучении древнего аюрведического документа под названием "Чарака Самхита", Смита обнаружила в нем целый раздел "Крими", что переводится как "Инфекция".

В этом разделе можно было найти описание того, что невозможно увидеть невооруженным глазом, потому что эти вещества чрезвычайно крошечные. В документе они носят название "Маха Сукшма", что буквально переводится как "Такой малый, что можно увидеть лишь с помощью инструмента".

"В тексте было написано, что эти самые "Маха Сукшма" проникают в дыхательную систему и оседают в ней", – утверждает доктор Нарам.

Продолжив читать документ, доктор и вовсе поразилась. В тексте было описано, что у этих "Маха Сукшма", которые в документе также называются "Слешма Крими", круглая форма, на поверхности которой есть шипы.

"Описание в "Чарак Самхите" очень близко к описанию коронавируса. Там также указано, что эти "Слешма Крими" оседают в дыхательной системе и вызывают кашель, сильные застойные явления, одышку, а иногда приводят и к смерти".

В том же документе указаны способы как предотвратить заражение и защитить себя от этих "Слешма Крими". Там написано, что надо быть в одиночестве, чтобы не заразиться от других и не есть ту пищу, которая "кормит их и укрепляет их". Доктор Нарам считает, что тут идет речь о продуктах из пшеницы, хлебе и молочных продуктах.