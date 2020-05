«Моя работа – сделать Сирию трясиной для русских»

Доктрина ЦРУ ставшая официальной политикой

by Zero Hedge 13 May

В связи с катастрофическим иракским болотом за годы до того, как военная машина США пришла в Сирию при Обаме, обоснование и оправдание Вашингтоном оккупации Сирийской Арабской Республики несколько раз и резко менялось .

Когда, в конечном итоге, усилия США по скрытой смене режима Асада (якобы для «защиты мирных жителей»), потерпели неудачу, официальная миссия затем удобно превратилась «борьбу с терроризмом» – хотя, конечно, это означало задействование, в первую очередь, тех самых джихадистов, которых были вооружены и обучены самими Соединенными Штатами. Затем “любимой женой месяца” стали курды, которые также получили контроль над всеми крупными нефтяными и газовыми месторождениями на востоке страны (Трамп неоднократно повторял в последнее время – «обеспечьте нефть!»).

Когда Исламское государство рухнуло и стало просто еще одним подпольным исламистским вооруженным движением, таким как его двоюродный брат “Аль-Каида”, “вечные ястребы” из служб безопасности заявили , что Трамп не должен выводить войска из Сирии из-за «экспансии Ирана».

Но теперь, когда миф о том, что Асад и сирийцы просто хотят каким-то образом передать свою суверенную страну союзникам – иранцам, также в значительной степени развеялся, (вспомним, что баасистская Сирия является светским арабским и многоконфессиональным государством, в то время как Иран – жесткая исламская (шиитская) теократия), администрацией США было придумано новое и, следовало бы добавить, провокационное обоснование [присутствия американских войск в Сирии].

Теперь Вашингтон говорит, что все дело в победе над русскими. Хотя это уже не первый раз, когда это обсуждается в политических кругах (напомним, что через год после вступления РФ в Сирию в 2015 году (по приглашению Асада) бывший заместитель директора ЦРУ Майк Морелл признался в телевизионном интервью, что, по его мнению, США должны «скрытно» участвовать в бизнесе по «убийству русских и иранцев» ).

И теперь главный спецпредставитель США в регионе Джеймс Джеффри сказал о войсках США в Сирии следующее : «Моя работа – сделать это трясиной для русских».

По иронии судьбы, официальный титул Джеффри – специальный представитель в Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ, но, очевидно, теперь миссия состоит в том, чтобы «устроить русским ад».

Его комментарии были сделаны во вторник во время видеоконференции, организованной неоконсервативным Hudson Institute:

На вопрос, почему американская общественность должна терпеть участие США в Сирии, специальный посланник Джеймс Джеффри указывает на небольшие размеры американского контингента участвующего в борьбе с ИГИЛ. «Это не Афганистан. Это не Вьетнам. Это не трясина. Моя работа – сделать это трясиной для русских ».

Он также подчеркнул, что сирийское государство будет по-прежнему давлению в рамках долгосрочных усилий США (начиная с 2011 года) по легитимизации сирийского правительства в изгнании. Это было сказано после того, как администрация Трампа недавно наложила новые санкции на Дамаск.

Профессор Университета Оклахомы и эксперт по региону Джошуа Лэндис резюмировал замечания Джеффри: «Он пообещал, что Соединенные Штаты будут и впредь отказывать Сирии в международном финансировании, в помощи в реконструкции, в добыче нефти, банковском деле, сельском хозяйстве и признании её правительства».

Но, без сомнения, и Путин, и Асад с самого начала понимали реальные интересы Вашингтона в этой прокси-войне, поэтому (и с учетом постоянных израильских атак) Россия в прошлом году передала свои смертоносные системы S-300 в руки Асада.

Что касается нефти, то в настоящее время Дамаск хорошо снабжается иранцами, которые, в условиях глобального перенасыщения, стремятся сбросить свои запасы в страдающую от недостатка топлива Сирию. Трамп ранее заявлял, что часть американских войск, «охраняющих нефтяные месторождения», должна уберечь их от рук РФ и Ирана.