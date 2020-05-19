 

«Моя работа – сделать Сирию трясиной для русских»

19.05.2020, 9:04, Разное

Доктрина ЦРУ ставшая официальной политикой

by Zero Hedge  13 May

В связи с катастрофическим иракским болотом за годы до того, как военная машина США пришла в Сирию при Обаме, обоснование и оправдание Вашингтоном  оккупации Сирийской Арабской Республики  несколько раз  и резко менялось .

Когда,  в конечном итоге,  усилия США по скрытой  смене режима  Асада  (якобы  для  «защиты мирных жителей»), потерпели неудачу, официальная миссия затем удобно превратилась  «борьбу с  терроризмом»  –  хотя, конечно, это означало  задействование,  в  первую  очередь,  тех самых джихадистов, которых были вооружены и обучены  самими Соединенными Штатами.  Затем “любимой женой месяца” стали  курды, которые  также получили контроль над всеми крупными нефтяными и газовыми месторождениями на востоке страны (Трамп неоднократно повторял в последнее время – «обеспечьте нефть!»).

Когда Исламское государство рухнуло и стало просто еще одним подпольным исламистским  вооруженным  движением, таким как его двоюродный брат  “Аль-Каида”, “вечные  ястребы”  из  служб  безопасности заявили , что Трамп не должен выводить войска  из  Сирии  из-за «экспансии  Ирана».

Но теперь, когда миф о том, что Асад и сирийцы просто хотят каким-то образом передать свою суверенную страну союзникам – иранцам,  также в значительной степени развеялся,  (вспомним, что баасистская Сирия является светским арабским и многоконфессиональным государством, в то время как Иран –  жесткая исламская (шиитская) теократия), администрацией США  было  придумано  новое и,  следовало бы  добавить, провокационное  обоснование [присутствия американских войск в Сирии].

Теперь Вашингтон говорит,  что все дело в победе над русскими. Хотя это уже  не первый раз, когда это обсуждается в политических кругах (напомним, что через год после вступления РФ в Сирию в 2015 году (по приглашению Асада) бывший заместитель директора ЦРУ Майк Морелл  признался в телевизионном интервью, что, по  его мнению, США должны «скрытно»  участвовать в бизнесе  по  «убийству  русских и иранцев» ).

И теперь главный спецпредставитель США в регионе Джеймс Джеффри  сказал о войсках США в Сирии  следующее :  «Моя работа – сделать это трясиной для русских».

По иронии судьбы, официальный титул Джеффри – специальный представитель  в  Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ, но, очевидно, теперь миссия состоит в том, чтобы «устроить русским  ад».

Его комментарии были сделаны во вторник во время видеоконференции, организованной  неоконсервативным  Hudson Institute:

На вопрос, почему американская общественность должна терпеть участие США в Сирии, специальный посланник Джеймс Джеффри указывает на небольшие  размеры американского контингента участвующего в борьбе с ИГИЛ. «Это не Афганистан. Это не Вьетнам. Это не трясина. Моя работа – сделать это трясиной  для русских ».

Он также подчеркнул, что сирийское государство будет по-прежнему давлению в рамках долгосрочных усилий США (начиная с 2011 года) по легитимизации сирийского правительства в изгнании. Это было сказано после того, как администрация Трампа недавно наложила новые санкции на Дамаск.

Профессор Университета Оклахомы и эксперт по региону Джошуа Лэндис резюмировал замечания Джеффри:  «Он пообещал, что Соединенные Штаты будут и впредь отказывать Сирии в международном финансировании, в  помощи  в  реконструкции, в  добыче нефти, банковском деле, сельском хозяйстве и признании её  правительства».

Joshua Landis

@joshua_landis

«Моя работа – сделать это трясиной для русских»

Специальный представитель  в  Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ – James Jeffery

 «Он пообещал, что Соединенные Штаты будут и впредь отказывать Сирии в международном финансировании, в  помощи  в  реконструкции, в  добыче нефти, банковском деле, сельском хозяйстве и признании её  правительства»

https://sputniknews.com/world/20200512

1079285040-us-military-presence-could-help-turn-syria-into-quagmire-for-russia—special-envoy/ 

Военное присутствие США может помочь превратить Сирию в трясину для РФ – спецпосланник

ВАШИНГТОН (Спутник) – Даже небольшое военное присутствие США в Сирии может помочь превратить ситуацию в трясину для России, заявил спецпредставитель Госдепа…

sputniknews.com

6:54 PM – May 12, 2020

Но, без сомнения, и Путин, и Асад с самого начала понимали реальные интересы Вашингтона в этой прокси-войне, поэтому (и с  учетом постоянных израильских атак) Россия  в прошлом году  передала  свои смертоносные  системы  S-300 в руки Асада.

Что касается нефти, то в настоящее время Дамаск хорошо снабжается  иранцами, которые,  в условиях глобального перенасыщения,  стремятся  сбросить свои запасы в  страдающую от недостатка топлива Сирию. Трамп ранее заявлял, что часть американских войск, «охраняющих нефтяные месторождения», должна уберечь  их от рук  РФ и Ирана.



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