Почти половина жителей США на фоне торговой войны и пандемии отказывается покупать китайские товары

19.05.2020, 9:03, Разное

время публикации: 18 мая 2020 г.

Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства. Это следует из данных исследования, опубликованных на сайте компании FTI Consulting.

40% респондентов ответили, что не купили бы товар, произведенный в КНР. Еще 34% сообщили, что готовы купить товары под лейблом “Сделано в Китае”, но они не испытывают большого удовольствия от этого. Только 26% заявили, что китайское происхождение товара не оказало бы никакого влияния на их выбор.

Знак “Сделано в Китае” оказывает на покупательские предпочтения американцев максимальное влияние по сравнению с другими, следует из опроса. Меньше всего американцев смущает происхождение товаров, сделанных в Европе, – только 12% заявили, что не готовы покупать вещи, сделанные в этой части света. На втором месте – продукты из стран Латинской Америки, которые купили бы 84% респондентов, и только 16% отказались бы от такой возможности.

78% американцев готовы поддержать экономический протекционизм своими деньгами. Они заявили, что готовы заплатить больше за товар, если им известно, что его производство перенесено из Китая в США. 55% опрошенных не считают, что Китаю можно доверять в выполнении взятых в январе обязательств по торговой сделке с Соединенными Штатами.

Согласно условиям сделки, Китай должен увеличить закупки американской продукции на $32,9 млрд в течение первого года и на $44,8 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. Так, в первый год Китай закупит американскую сельскохозяйственную продукцию на $12,5 млрд, а во второй – на $19,5 млрд.

Приобретение американских услуг должно возрасти на $12,8 млрд за первый год и на $25,1 млрд за второй. Пекин также будет закупать больше американских энергоресурсов: на $18,5 млрд в первом году и на $33,9 млрд во втором. В соглашении также содержится призыв к Китаю повысить объем закупок товаров и услуг в течение первых двух лет на $200 млрд по сравнению с 2017 годом. В связи с этим Пекин объявит об исключениях из таможенных пошлин для китайских товаров. Кроме того, американские компании Visa, Mastercard и American Express получают доступ к платежному рынку Китая.

Bloomberg отмечает, что подобная точка зрения кажется нехарактерной для американцев, которые обычно выступают за свободу торговли и против радикального протекционизма. Агентство ссылается на данные опроса Gallup, согласно которым почти четыре пятых американцев воспринимают международную торговлю как возможность, а не как угрозу, причем доля граждан США, считающих так, постоянно росла последнее десятилетие. Однако разногласия в отношениях двух стран, возникшие в последнее время, оказывают свое влияние на позицию американцев. Подстегивают такие настроения и высказывания властей страны.

О необходимости экономического протекционизма неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, заявивший, что Китай за счет переноса производств на его территорию украл у США “огромное количество денег, год за годом, десятилетие за десятилетием”. В начале мая агентство Reuters сообщало, что власти США рассматривают возможность введения налоговых льгот и специальных субсидий для компаний, которые займутся переносом своих производств из Китая.

Ситуацию осложняет и пандемия коронавируса, в возникновении которой Трамп также винит китайские власти. Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

Ранее американский лидер говорил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса. Законопроект предусматривает, в частности, введение запретов на въезд в США для тех или иных граждан Китая, а также замораживание их активов на американской территории.

Кроме того, предусмотрена возможность запрета на выдачу американцами кредитов китайскому бизнесу. Также президент не исключил полного разрыва отношений с Китаем, что, по его словам, помогло бы сэкономить около 500 миллиардов долларов.