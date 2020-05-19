Полигон на дому: задержание стрелявшего на балконе москвича сняли на видео

19.05.2020, 8:55, Новости дня

Бойцы Росгвардии через крышу проникли в квартиру на юго-востоке Москвы, чтобы задержать устроившего стрельбу с балкона мужчину и его приятеля. Тот признался, что заказал охолощенный автомат Калашникова с доставкой на дом и в тот же день решил его испытать в деле.

Спецоперацию провели вечером 18 мая на улице Малышева. В квартире находились 28-летний житель Костромы и 43-летний москвич, который и предложил товарищу пострелять без нарушения режима самоизоляции. По данным соседей, мужчины по очереди выходили на балкон четвертого этажа и стреляли в воздух.

Правоохранители решили не рисковать и проникли в квартиру через крышу, после чего быстро скрутили подозреваемых. Задержанный москвич был нетрезв и не стал скрывать, что палил в небо из охолощенного автомата, который ему в понедельник и доставил курьер.

В ближайшее время хулиганам изберут меру наказания.