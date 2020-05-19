 

“Локомотив” намерен заполучить серебряного призера чемпионата мира-2018

19.05.2020, 8:55, Новости дня

Московский "Локомотив" хочет приобрести полузащитника итальянской "Фиорентины" и сборной Хорватии Милана Баделя. Представители столичных "железнодорожников" уже начали переговоры о трансфере хорвата.

В "Фиорентине" 31-летний футболист выступает на правах аренды, а принадлежит римскому "Лацио". Как сообщает Чемпионат.Com, стороны близки к тому, чтобы успешно завершить переговоры о переходе Баделя в Москву.

Специализирующийся на футбольном рынке интернет-портал Transfermarkt оценивает хорвата в 2,4 миллиона евро.

Бадель выступает за "Фиорентину" с начала сезона 2019/20. В текущем сезоне он сыграл в футболке "фиолетовых" в 19 матчах, став автором одного гола.

Кроме того, с 2010 года он является футболистом сборной Хорватии, приняв за это время участие в 50 играх, и отличившись в них двумя голами. В составе "шашечных" стал серебряным медалистом чемпионата мира-2018 в России, где он сыграл три матча, отметившись одним голом и одним ассистом.



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