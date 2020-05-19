«Мои года – моё богатство»: Лера Кудрявцева отмечает 49-й день рождения

19.05.2020, 8:53, Разное

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева 19 мая отмечает 49-й день рождения. Сегодня в Instagram-аккаунте артистки появился трогательный видеоролик, смонтированный на нестареющий шлягер Вахтанга Кикабидзе: «Мои года – моё богатство».

В свой день рождения ведущая проекта «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева опубликовала видеоколлаж с маленькой дочерью Марией и мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Кадры редкие, к примеру, на одном фото новорожденной Маше всего пару минут, как она появилась на свет.

Фанаты звезды и её коллеги с трудом верят, что Лере Кудрявцевой уже 49, артистка гораздо моложе своих лет, считают они. Поздравляя с днем рождения, поклонники пожелали ведущей шоу «Секрет на миллион» Божьего благословения и просто быть счастливой в окружении родных людей: «Знай, что тебе как всегда 18 лет!».

Во время пандемии по коронавирусу Кудрявцева не самоизолировалась полностью, как её коллеги по цеху, а продолжает работать. Бесспорно, большую часть времени знаменитость проводит со своей семьёй, однако пару раз в неделю приезжает в студию для записи новых передач.