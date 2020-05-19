В США скончался актер из фильма «Сумерки»

19.05.2020, 8:53, Разное

В возрасте 30 лет скончался голливудский актер Грегори Тайри Бойс, снявшийся в эпизодической роли в фильме «Сумерки». Инцидент произошел еще 13 мая, но о случившемся стало известно только сейчас после подтверждения сотрудников коронерской службы.

Тела Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки обнаружили сотрудники полиции. Они находились в квартире актера в Лас-Вегасе. Обстоятельства смерти пока не разглашаются. Известно, что у артиста осталась 10-летняя дочь.

В основном Грегори Тайри Бойс снимался в эпизодических ролях или короткометражных фильмах. Самой популярной его работой стала картина «Сумерки», где он сыграл с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт. Также он отметился ролью в киноленте «Апокалипсис». Незадолго до смерти актер готовился открыть собственный ресторан, об этом пояснила мама покойного Лиза Вэйн на своей странице в Facebook.