Мнение: Прекрасный президент прекрасной России будущего!

19.05.2020, 8:46, Разное



Я, конечно, понимаю, что я надоел вам с Навальным. Но. Но ведь Лешка добивается именно этого любой ценой – чтобы о нем НЕ ЗАБЫЛИ, чтобы о нем ПИСАЛИ! А раз человек просит, значит мы не можем ему отказать – тем более, вот этот персонаж, который еще ДВА ГОДА НАЗАД, просто представьте, ДВА ГОДА НАЗАД – претендовал на звание президента России сегодня… ага, ага, побирается в Тик-токе!

Господи, ну почему мои друзья и даже местами еще более близкие люди не могут найти в себе сейчас остатки гордости чтобы мне честно сказать – да, я был мудак, когда много лет топил за Навального? Почему они начинают агрить, чесать за репрессии, что-то там мелко гадить про "расследования" – что случилось, неужели в обычной жизни у этих казалось бы взрослых людей – пропал мозг?

Навальный вышел в Тик-ток – и это… зашквар, давайте честно.

Да, когда любитель бабушек Макрон обжимаемся с афро-французами (вот это я могу с утра, а?) – мы улыбаемся, но Макрон – подтянут, банкир, с солидной репутацией. А то, что он бабулей замыливает свои наклонности – что ж, мир еще не готов к нежно синему президенту. По-крайней мере так решили пару-тройку лет назад в Париже.

Да, кандидат в президенты Джо Байден, кстати, в отличие от Трампа – вызывает уже смех, но надо помнить – Байден сейчас в годах, а до этого он был ого какой величиной, пускай не сильно первой.

Безусловно, посмотрите на Путина – подтянут, серьезен, да если про него не напишет за день любое мировое СМИ – случится что-то ужасное!

И вот это. Маленькое, хотя на самом деле, скорее большое – чмо.

Нет, я не фотомодель, не Макрон и не Сталонне – чего тут греха таить, дело даже не сильно про физическую форму, хрен с ней. Но это мешковатое туловище, этот унылый взгляд, фото не передает, ролик надо смотреть, это подключение сына для видосика – мать вашу – это политик? Ребята, вот это дряхлеющее чмо вы правда хотите видеть на посту президента России? Это вот представитель молодежи?

В одном, спасибо Алексею. Он не перестает сливать и радовать. Радовать, вы, думаю, уже догадались почему. А сливать – потому что Лешка изначально был никто, а теперь – еще и никому почти не нужен, а лобстеры сами себя не купят.

Но все равно не ясно. Почему люди, кто топил вот за это и люди, которые до сих пор называют себя "думающими" – не могут сознаться, что были мудаками? Может потому что "были" – это я слишком оптимистично, а?

Счастья вам.