 

Ученые сравнили смертность от гриппа и коронавируса

19.05.2020, 8:30, Новости дня

Уровень смертности от коронавируса может достичь катастрофическиx значений, поскольку это заболевание болеe смертоносно, чем грипп, заявили ученыe Вашингтонского университетa.

Ученые проанализировали данные о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах, передает «Царьград» со ссылкой на журнал Health Affairs.

По данным специалистов, уровень смертности в США среди инфицированных коронавирусом людей составляет 1,3%, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппa равен 0,1%.

Исследователи пришли к выводу, что если в США и других странах не усилить борьбу с пандемией, уровень смертности может дойти до катастрофических значений.

Ранее сообщалось, что число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в США превысило 1,5 млн.

Напомним, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс заявила, что США стали лидером по числу заболевших коронавирусом, поскольку в стране не хотели воспринимать эту угрозу всерьез. Флауэрс сообщала, что американцы боятся обращаться за помощью в медучреждения даже при положительном анализе на коронавирус из-за отсутствия страховки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Мишустин не примет участие в совещании с Путиным

02.05 / Кит Дейтон может стать послом США в Украине

18.05 / «Союзплодоимпорт» решил обжаловать арест бренда «Столичная» из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа

12.04 / Байден выиграл праймериз на Аляске. Сандерс, снявшийся с гонки, получил 45% голосов

03.04 / SRF – из-за коронавируса американцы раскупили не только туалетную бумагу, но и оружие

23.04 / Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской»

29.03 / В Киев прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты

12.04 / Дефицита хлеба в Украине не будет – глава Минэкономразвития

31.03 / В Общественной палате оценили введение уголовной ответственности за фейки

07.04 / WSJ – коронавирус остановил деятельность более четверти экономики США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска