 

Мясников сказал, при каких болях в сердце надо срочно звонить в скорую

19.05.2020, 8:30, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.

«Сегодня это проблема. Потому что все, что вы можете дома выпить – это все как мертвому припарки. Все эти нитроглицерины, валокордины, корвалолы. В принципе, это приносит только вред – вы глушите сигнал, вы теряете время. Если реально заболит сердце, то есть реально у вас «зажгло», заложило сердце, вы сели на кровать, остановились, трудно вздохнуть, вы покрылись потом, у вас одышка, тут надо срочно звонить (в скорую.)», – сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, особенно это касается мужчин старше 40 лет, которые страдают от лишнего веса, курят и имеют повышенные давление, сахар и холестерин.

«Немедленно в скорую. Потому что у вас есть только два часа, (чтобы) оказаться на столе, где вам введут катетер, баллон и сделают ангиопластику», – добавил специалист.

Ранее доктор Мясников назвал странные особенности коронавируса.



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