Ученые рассказали об участи Земли во время наступившего солнечного минимума

19.05.2020, 8:30, Разное

Ученые объяснили о том, что ожидает Землю в период низкой солнечной активности в 11-летнем цикле звезды. Минимум обусловлен тем, что на поверхности Солнца уменьшится количество вспышек и пятен, тусклее небесное тело светить не станет, но если он продлится слишком долго, высока вероятность потери урожая и возникновения голода.

По словам специалистов NASA, когда обыватели слышат о солнечном минимуме, а он, скорее всего, наступил, поскольку последние пятна на поверхности звезды наблюдали 100 дней назад, то сразу думают о глобальном похолодании. Но речь идет о снижении активности Солнца, оно «немного успокаивается», перестают появляться пятна, а также сокращается количество выбросов солнечного вещества.

Однако продлись солнечный минимум более 100 лет, планета начала бы ощущать с его стороны негативное воздействие. Так, произошла бы потеря урожая, что привело бы к голоду. Дело в том, что активное Солнце часто испускает космические лучи, влияющие на электрохимию верхних слоев атмосферы Земли, без которой выращивание сельскохозяйственных культур стало бы проблематичным.