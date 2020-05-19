 

Ученые рассказали об участи Земли во время наступившего солнечного минимума

19.05.2020, 8:30, Разное

Ученые объяснили о том, что ожидает Землю в период низкой солнечной активности в 11-летнем цикле звезды. Минимум обусловлен тем, что на поверхности Солнца уменьшится количество вспышек и пятен, тусклее небесное тело светить не станет, но если он продлится слишком долго, высока вероятность потери урожая и возникновения голода.
По словам специалистов NASA, когда обыватели слышат о солнечном минимуме, а он, скорее всего, наступил, поскольку последние пятна на поверхности звезды наблюдали 100 дней назад, то сразу думают о глобальном похолодании. Но речь идет о снижении активности Солнца, оно «немного успокаивается», перестают появляться пятна, а также сокращается количество выбросов солнечного вещества.

Однако продлись солнечный минимум более 100 лет, планета начала бы ощущать с его стороны негативное воздействие. Так, произошла бы потеря урожая, что привело бы к голоду. Дело в том, что активное Солнце часто испускает космические лучи, влияющие на электрохимию верхних слоев атмосферы Земли, без которой выращивание сельскохозяйственных культур стало бы проблематичным.



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