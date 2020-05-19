Мнение: О невыдуманной коронавирусной катастрофе

19.05.2020, 8:19, Разное

Вот и подоспели первые цифры, по которым уже можно судить о масштабах бедствия, обрушившегося на Россию. Сразу можно сказать, что неправыми оказались все – как оптимисты, так и пессимисты. Реальность превзошла ожидания.

И если выразить эту новую реальность кратко, то попавшая в идеальный шторм – коронавирусный и нефтяной – #Россия оказалась… на пороге крупнейшего экономического обвала со времён приснопямятного дефолта 1998 года.

Согласно предварительным данным Минфина, номинальный объём ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.

При этом реальный ВВП мог упасть как минимум на 20%, а то и на все 25%. Этот обвал даже глубже, чем наблюдался в конце 2008 года, когда Россия угодила в жернова глобального экономического кризиса, позже названного Великой рецессией.



На графике апрельский спад ещё не отображён

Столь большая глубина падения определяется не только многократно рухнувшими ценами на #нефть (16,3 долл. за баррель в среднем за апрель 2020 г. против 71,6 долл. за баррель годом ранее), но и антивирусными мерами, введёнными с конца марта. Причём их реализация также пошла по наихудшему сценарию. Деловая активность в большинстве отраслей оказалась искусственно замороженной, а меры государственной поддержки в апреле вышли весьма скромными как номинально, так и реально.

Остаётся дискуссионным вопрос, насколько на экономический спад в России повлиял распространившийся #коронавирус, а насколько – подешевевшая нефть. Некоторые считают, что вклад некарантина минимум вдвое выше, чем подвох от нефтяного рынка. Но если посмотреть на структуру ВВП РФ по отраслям…

…становится понятно. Вклад как минимум равный. Крупную #промышленность, финансовый сектор и государственные расходы ограничения коснулись мало. Пострадали торговля и малый #бизнес. Но их вклад в ВВП в сумме уступает названным отраслям.

В общем, очень дорого России обошлись победоносные идеи главы Роснефти Игоря Сечина и последовавшая за ними маленькая нефтяная война. По итогам года – порядка 10% экономики. Что соответственно скажется и на доходах населения, и на уровне жизни.

А вы как ощущаете, насколько обеднели из-за коронакризиса?