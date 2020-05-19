Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

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19.05.2020, 8:16, Новости дня

Военные США с базы Эт-Танф сотрудничают с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), сообщил командир подразделения боевиков, перешедшего на сторону правительственных войск Сирии Абу Хамзи.

«Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там… Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, и они сейчас обучают их и работают с ними», – цитирует РИА «Новости» Абу Хамзи.

Он упомянул некоего капитана Майка, который был его инструктором. По словам Хамзи, инструктор ничего не знает, о том, как американские руководители пользуются сирийскими боевиками, он «только умеет использовать оружие» и обучает, как обращаться с ним. 

В частности, Абу Хамзи учили пользоваться американскими пулеметами 40-го и 50-го калибров.

В апреле правительственным силам в Сирии сдалась группа боевиков, проходившая подготовку на базе вооруженных сил США.

Они рассказали о подготовке США диверсий в республике. По словам боевиков, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.



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