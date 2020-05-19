 

Диетолог рассказал об опасности белых полосок на ногтях

19.05.2020, 8:08, Новости дня

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, о каких проблемах в работе организма могут свидетельствовать белые полоски на ногтях.

По мнению специалиста, «это не очень хорошая примета», и такие пятна на ногтях могут быть связаны с переизбытком мышьяка, кадмия и других тяжелых металлов в организме и свидетельствуют о сбое в работе какого-то органа, передает «Вечерняя Москва».

Соломатина отметила, что у некоторых людей также может краснеть кожа, возникать гиперемия за ушами и на шее. Однако врач уточнила, что такие симптомы являются неспецифическими.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил газете ВЗГЛЯД, что при домашнем режиме стоит отказаться от жирной пищи и составить рацион из сытных и низкокалорийных продуктов. 



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