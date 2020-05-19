От коронавируса в Москве вылечились две пациентки старше 100 лет

19.05.2020, 8:08, Новости дня

Две пациентки старше 100 лет были выписаны из городской клинической больницы №52 после успешного лечения от коронавируса, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко отметила, что «коронавирус представляет особую опасность для старшего поколения – для людей старше 65 лет». Она пояснила, что с возрастом «ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания», передает РИА «Новости».

«Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции инфекция все же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре», – добавила она.

Отмечается, что одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения, имея, кроме коронавирусной инфекции, заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. При поступлении была диагностирована двусторонняя пневмония и COVID-19, среднетяжелая форма.

В стационаре женщина провела 14 дней, из них сутки в отделении реанимации и интенсивной терапии, откуда по стабилизации состояния была переведена в линейное отделение. Вылечить коронавирус позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

«Вторая пациентка – ровно на полгода старше – ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. У женщины имеются несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом. Обе пациентки сейчас проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы», – уточняется в сообщении.

Городская клиническая больница № 52 стала одной из первых, где начали принимать зараженных коронавирусом. В числе ее сотрудников – специалисты по лечению легочной патологии и дыхательной недостаточности. Кроме того, она располагает десятью подразделениями реанимации и интенсивной терапии, включающими городской центр ЭКМО и гемостазиологическую реанимационную консультативную бригаду.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина.