Зеленский готовится объявить об окончании карантина, Кремль может пойти на уступки Украине. Главное из Telegram-каналов

19.05.2020, 8:00, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Зеленский готовится снять карантин

Источник “Резидента” в Офисе президента утверждает, что Владимир Зеленский может в ближайшее время объявить о снятии карантина.

“Сейчас существует два основных сценария: накануне проведения пресс-конференции президента, что обеспечит положительный фон; или президент сам заявит на пресс-конференции журналистам предположительные даты – 4–10 июня”, – пишет паблик.

“Слуга народа” обсудит игорный бизнес и двойное гражданство

Telegram-канал “Темный рыцарь” сообщил, что 19 мая состоится первое в этом месяце заседание фракции “Слуги народа”. По данным паблика, на встрече будут обсуждаться два законопроекта: о легализации игорного бизнеса и двойном гражданстве.

Путин уволит Мишустина

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед” утверждает со ссылкой на источники в администрации президента РФ, что “начались консультации по актуальности [Михаила] Мишустина во главе Белого дома”.

“Нет уверенности, что он справится с кризисом. По слухам, недавно [президент РФ Владимир] Путин провел беседу с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным, в ходе которой спрашивал, готов ли мэр взять управление кабинетом министров на себя и кого бы он посоветовал на это место, помимо собственной персоны. Аналогичная встреча состоялась и с действующим и.о. премьера Белоусовым. На замене Мишустина настаивают Патрушев, Бортников и Сечин”, – говорится в сообщении.

Кремль готов к уступкам?

Канал “ЗеРада” пишет, что украинский МИД “очень доволен результатами переговоров в контактной группе на прошлой неделе”.

“В МИД считают высокой вероятность того, что Кремль пойдет на уступки, так как на фоне обостряющейся санкционной риторики [канцлера Германии Ангелы] Меркель России надо показывать положительную динамику по урегулированию конфликта”, – заявляют анонимные авторы паблика.