 

Экран OLED Dewdrop смартфона Huawei Y8p займет до 90,17 % лицевой поверхности

19.05.2020, 7:53, Разное

Новый смартфон среднего класса Huawei Y8p получит 6,3-дюймовый экран, изготовленный по технологии OLED Dewdrop, занимать он будет до 90,17 % площади лицевой поверхности смартфона. На сегодняшний день известно, что на рынок устройство поступит в двух цветовых вариантах: градиентном (Breathing Crystal) и черном (Midnight Black).
За работоспособность смартфона будет отвечать процессор Kirin 710F с 8 ядрами: 4 Cortex-A73, частота которых составляет 2,2 ГГц, и 4 Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц. Также устройство оборудовано графическим ускорителем Mali-G51 MP4. Компания планирует представить гаджет в двух модификациях с 4 и 6 Гб ОЗУ. Объем постоянной памяти может составить до 128 Гб, увеличить ее удастся при помощи карты microSD.

Разрешение экрана формата FHD+, занимающего практически всю лицевую поверхность (до 90,17%), составит 2400 × 1080 точек. Фронтальную камеру на 16 Мп разместили в верхней части дисплея, в экран производитель интегрировал сканер отпечатка пальца. Тыльная камера состоит из трех блоков на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Смартфон Huawei Y8p поддерживает бесконтактную оплату, а емкость его аккумулятора равняется 4000 мАч.



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