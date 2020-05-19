Биолог описала процесс выхода РФ из коронавируса
19.05.2020, 7:48, Новости дня
Завершение пандемии коронавируса в РФ и мире будет характеризоваться прекращением появления новых активных случаев заболевания и дальнейшим отсутствием роста кривой общего количества заразившихся, сообщила главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
По ее словам, среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато.
В РФ в свою очередь эпидемия закончится в августе, предположила Молдогазиева. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования, подчеркнула она в интервью «Парламентской газете».
Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что вспышка новой коронавирусной инфекции в РФ завершится к июлю.
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