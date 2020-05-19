 

Биолог описала процесс выхода РФ из коронавируса

19.05.2020, 7:48, Новости дня

Завершение пандемии коронавируса в РФ и мире будет характеризоваться прекращением появления новых активных случаев заболевания и дальнейшим отсутствием роста кривой общего количества заразившихся, сообщила главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

По ее словам, среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато.

В РФ в свою очередь эпидемия закончится в августе, предположила Молдогазиева. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования, подчеркнула она в интервью «Парламентской газете».

Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что вспышка новой коронавирусной инфекции в РФ завершится к июлю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

09.04 / Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве

26.04 / Поезд Ким Чен Ына в курортном городе КНДР увидели со спутника

15.05 / Во Флориде во время учебного полета разбился истребитель

29.04 / Хиллари Клинтон выразила поддержку Джо Байдену

20.04 / «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции поздравили ветеранов

11.04 / Продюсеру Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальном насилии

13.05 / Очевидец рассказал о состоянии пятиэтажки с обрушившимся лестничным пролетом в Москве

06.05 / В Грузии охарактеризовали перспективы Саакашвили на Украине

04.05 / Спецслужбы США: Китай скрывал данные о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска