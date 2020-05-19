 

Токио в официальном документе назвал Южные Курилы «японскими»

19.05.2020, 7:30, Новости дня

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага. Об этом пишет газета «Санкэй».

«Северные территории – это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», – передает ТАСС содержание документа.

В публикации японского внешнеполитического ведомства говорится также, что «мирный договор [с Россией] может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов» южной части Курил.

В конце прошлого года глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это «исконно японская территория».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что РФ воспринимает заявление японских коммунистов как угрозу территориальной целостности и суверенитету.

В свою очередь депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал недопустимой риторикой призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет РФ над Курилами. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что в таком случае появится возможность обсудить «все остальное».



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