 

Синоптики дали прогноз на июнь

19.05.2020, 7:30, Новости дня

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Москве и Подмосковье первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура окружающего воздуха ожидается в промежутке плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем, сообщила синоптик «Российской газете».

В Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке погода ожидается в пределах климатической нормы. При этом ниже нормы первый месяц лета может быть в Приморье и на юге Сахалина.

Теплее обычного на один-два градуса погода в июне ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Паршина отметила, что уточненный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая.

Во вторник, 19 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщают синоптики. Температура воздуха в Москве поднимется до 12-14 градусов, по области – 10-15 градусов тепла.



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