 

В психоневрологическом интернате Петербурга коронавирусом заразились около 470 человек

19.05.2020, 7:18, Разное

С начала эпидемии в петербургском психоневрологическом интернате № 10 коронавирусом заразились около 470 человек, сообщили ТАСС в городском комитете по социальной политике.

Случаи заболевания были подтверждены у 411 проживающих и 56 сотрудников интерната. Из них 33 человека уже выздоровели. Первые случаи заражения обнаружили у проживающих, которые в марте вернулись после лечения из других учреждений.

Сейчас психоневрологический интернат работает в режиме обсерватора. На его сайте указано, что с 10 апреля в учреждении введен карантин. Число смертельных случаев там «находится в пределах обычных показателей», заявили в пресс-службе комитета. За последнюю неделю новых случаев заражения в учреждении не зафиксировали.

Интернет рассчитан на 1020 мест, там помогают пожилым и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями и нуждающимся в постоянном уходе. Всем постояльцам позволяют вернуться из других медучреждений только после отрицательного теста на COVID-19.

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Петербург занимает третье место среди российских регионов с наибольшим числом заражений коронавирусом. С начала эпидемии заболевание там подтвердилось у 10,8 тысяч человек, больше двух тысяч человек уже выздоровели, 90 пациентов скончались.

Источник: Новая газета



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