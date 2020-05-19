Умер 30-летний актер из фильма «Сумерки»

19.05.2020, 7:16, Новости дня

Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет, информирует издание Variety.

Смерть актера наступила 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию о произошедшем изданию подтвердили в коронерской службе округа Кларк (штат Невада), передает РИА «Новости».

Телеканал E! сообщил, что Бойса нашли мертвым вместе со своей 27-летней подругой в собственной квартире в Лас-Вегасе. Причина их смерти не раскрывается.

Бойс наиболее известен по эпизодической роли в фильме «Сумерки». Также он сыграл в короткометражном фильме «Апокалипсис».