Умер 30-летний актер из фильма «Сумерки»

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19.05.2020, 7:16, Новости дня

Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет, информирует издание Variety.

Смерть актера наступила 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию о произошедшем изданию подтвердили в коронерской службе округа Кларк (штат Невада), передает РИА «Новости».

Телеканал E! сообщил, что Бойса нашли мертвым вместе со своей 27-летней подругой в собственной квартире в Лас-Вегасе. Причина их смерти не раскрывается.

Бойс наиболее известен по эпизодической роли в фильме «Сумерки». Также он сыграл в короткометражном фильме «Апокалипсис».



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