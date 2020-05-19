Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу

19.05.2020, 7:09, Разное

Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке. Ее мама захотела привить ребенку любовь к корням, хотя в РФ она еще никогда не бывала.

Ирина Шейк часто в интервью вспоминает Россию, о которой отзывается исключительно с любовью. Именно поэтому свою дочь она решила отправить в русскую школу. Однако из-за режима самоизоляции Лея обучается дистанционно, отметила супермодель. Но за качество образования знаменитая мама не беспокоится, всего у ее дочери проводят три урока по 30 минут.

Также Ирина Шейк отметила, что Лея уже привыкла носить маски, поскольку «на улице ходят злые микробы». Для дочери супермодель покупает самые обычные маски, она не стремится приобретать люксовую одежду, хотя дизайнеры часто дарят ей такие подарки.