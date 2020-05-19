NYT опубликовала ответ РФ на недостоверную статью

19.05.2020, 7:08, Новости дня

Власти Москвы уверены в точности имеющихся данных о смертности из-за нового коронавируса в городе, говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном в понедельник в газете The New York Times.

В послании опровергаются утверждения о смертности в РФ в период пандемии, приведенные в статье, которая была размещена в издании на прошлой неделе. В упомянутом материале, как отметил Хрипун, «не была учтена позиция правительства Москвы».

«В начале мая власти Москвы опубликовали статистику смертности за апрель. Некоторые СМИ сравнили месячные показатели смертности и предположили, что их рост отражает число смертей от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Однако одни лишь эти цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно варьируются», – передает ТАСС текст письма.

«В апреле 2020 года в городе зафиксировали смерть 11846 человек. Хотя это на 1841 больше, чем в апреле 2019 года, а если сравнивать с данными за аналогичный месяц 2018 года, то это лишь на 985 больше. Наши исследования показали, что в апреле 2020 года смерть 639 человек была связана с COVID-19. В каждом случае мы проводим вскрытие, поэтому мы уверены в точности наших данных. Повышение показателей смертности является естественным при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых осложняются фоновые заболевания», – отметил Хрипун.

«Другие страны демонстрируют такую же статистику: число умерших от COVID-19 ниже, чем общее повышение смертности. Однако даже если все дополнительные случаи смерти в Москве за апрель были бы связаны с коронавирусом, показатели смертности в Москве от COVID-19 были бы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне. Москва готова обсудить имеющийся у нее опыт с российскими и иностранными экспертами», – написал Хрипун.

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены»,

Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.

Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду New York Times письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение материала о смертности из-за коронавируса в России. Российское посольство в Лондоне направило аналогичное письмо в редакцию Financial Times.

Напомним, 16 марта Financial Times опубликовала ответ посла РФ на недостоверную статью.