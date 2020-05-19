 

Пресс-секретарю Госдепа предложили подучить историю России

19.05.2020, 7:08, Новости дня

Посольство РФ в США рекомендовало в понедельник главе пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус углубить познания в области российской истории, чтобы избежать в дальнейшем заявлений, основанных на недостоверной информации.

«Мы будем рады помочь уважаемому пресс-секретарю Госдепартамента Морган Ортэгус улучшить ее знания российской истории. Это может предотвратить заявления, основанные на ложных повествованиях и неудачных лозунгах, а также спекуляции относительно трагических периодов советского прошлого», – передает ТАСС сообщение посольства.

«В 1954 году Крым был переведен из состава РСФСР в состав УССР, людей об этом не спрашивали. В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном», – добавили в дипмиссии.

На случай, если Ортэгус доверяет исключительно западным экспертам, российская дипмиссия предложила ей обратиться к материалу, опубликованному в американском журнале «Форин афферс».

«Большинство крымчан не считают российское управление репрессивным, чуждым и нежеланным. Наоборот, основываясь на данных наших исследований, они довольно счастливы», – приводит дипмиссия выдержку из статьи.

В понедельник Ортэгус по случаю годовщины депортации крымских татар разместила на своей странице в Twitter призыв к РФ «прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / «Вектор» указал на отсутствие данных о возможности повторно заразиться COVID-19

09.05 / Власти Киева не разрешили возобновить работу ТРЦ. В КГГА рассказали, какие ограничения снимут с 12 мая

20.04 / В Житомирской области скончался пятый больной коронавирусной инфекцией

27.04 / Путин обратится к россиянам 9 мая

24.04 / В Шереметьево появился новый электрокар Volkswagen I.D.3

12.04 / ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

13.04 / Белый дом: Трамп не собирается увольнять Фаучи

17.04 / Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

05.04 / Выросло число пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве

25.04 / Лукашенко назвал сроки появления новой конституции Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска