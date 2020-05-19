Польский политолог – РФ не встанет на сторону США в их соперничестве с Китаем

19.05.2020, 6:49, Новости дня

В эпоху президентских выборов в США и пандемии коронавируса напряжение на линии Пекин — Вашингтон будет только расти, уверен польский политолог и профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что в соперничестве с Китаем США не стоит надеяться на перезагрузку с Россией, которая рассматривает их как главного соперника.



Reuters

«Конфликт на линии Китай — США будет только обостряться. Пока ещё нет взаимных санкций, но логика событий будет идти в этом направлении», — говорит в интервью Polskie Radio польский политолог и профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.

«Сейчас в США год выборов, более того, мы имеем пандемию коронавируса, которая сильно отразилась на этой стране. Объективная ответственность Китая, как и политическая нужда американской администрации, указывает на то, что обе стороны будут сильно реагировать на взаимные обвинения», — объясняет политолог. При этом он обращает внимание на то, что пока сложно оценивать, до какого уровня дойдёт этот кризис в двусторонних отношениях, но напряжение между странами будет определённо расти.

Как подчеркнул гость Polskie Radio, США выступают гарантом безопасности для Японии, которая под влиянием Вашингтона внесла поправки в конституцию — и таким образом имеет армию, готовую принимать участие в стратегических операциях. Япония является традиционным врагом Китая. Более того, на США лежит ответственность и за Южную Корею, Филиппины, Малайзию и Вьетнам. В союзниках Вашингтона также Австралия. «Если что-то вызывающее беспокойство случится с участием в этих направлениях США, хотя пока я бы это прогнозировать не стал, тогда может уменьшиться их способность реагировать в других направлениях, ведь даже силы США не безграничны», — объясняет он.

«Следует, однако, помнить, что другие страны тоже прочувствуют последствия пандемии. Принимая во внимание крах цен на энергетическое сырьё, неизвестно, будет ли РФ в состоянии использовать такую возможность», — добавляет он. Политолог обращает внимание на то, что, делая политические расчёты, Москва не сильно учитывает благополучие собственных граждан.

Как отмечает в беседе профессор Журавский вель Граевский, все президенты США, начиная с Джорджа Буша, стремятся к тому, чтобы улучшить отношения с Россией и тем самым осложнить Китаю проведение «политической игры». «Однако российский стереотип видеть США в качестве главного противника, отношения с Китаем, а также внутренние причины не поспособствуют смене вектора российской политики. РФ не примет участие в таком манёвре», — резюмирует политолог.